El filme de Shinkai Makoto ‘Suzume no Tojimari’ recauda más de 10.000 millones de yenes en taquilla

Noticias

Tokio, 27 de diciembre (Jiji Press)—El martes se conoció que la última película del director de animación japonés Shinkai Makoto, titulada Suzume no Tojimari, superó los 10.000 millones de yenes en recaudación en los cines en los 45 días desde su estreno.

Con esta son ya cuatro las películas que han recaudado más de 10.000 millones de yenes en taquilla en Japón este año, alcanzando la cifra registrada en 2019.

Estrenada el pasado 11 de noviembre, Suzume no Tojimari cuenta la historia de una estudiante de instituto que se embarca en una aventura para cerrar la puerta a diferentes desastres.

Es el tercer filme de Shinkai que supera los 10.000 millones de yenes en taquilla después de los éxitos Your Name. (Kimi no Na wa) y El tiempo contigo (Tenki no Ko).

