Kishida sugiere que podría convocar elecciones generales antes de aumentar los impuestos

Noticias

Tokio, 27 de diciembre (Jiji Press)—El primer ministro japonés Kishida Fumio dijo el martes que cree que las próximas elecciones a la Cámara de Representantes, la Cámara Baja de la Dieta, se celebrarán probablemente antes de que el país aumente los impuestos para financiar un mayor gasto en Defensa.

En referencia a los planes para aumentar los impuestos en 2024 o más adelante, Kishida afirmó en televisión que las elecciones a la Cámara Baja se celebrarán antes del comienzo del incremento de las imposiciones fiscales.

Esta es la primera vez que Kishida menciona una fecha aproximada para las elecciones a la Cámara Baja. Está previsto que la legislatura de los diputados de dicha cámara termine en octubre de 2025.

Hagiuda Kōichi, jefe de Política del Partido Liberal Democrático, en el poder, dijo que las elecciones generales tendrían lugar una vez el Gobierno decida cuándo va a aumentar los impuestos.

Kishida dijo también que en estos momentos no está pensando en renovar su gabinete durante el período de fin de año y Año Nuevo. No obstante, añadió que esto no significa que no piense hacerlo varios meses más adelante.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]