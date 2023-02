Un creciente número de trabajadores de entre 40 y 59 años en Japón están cambiando de empleo

Noticias

Tokio, 13 de febrero (Jiji Press)—Cada día más personas en la cuarentena y cincuentena en Japón están cambiando de trabajo, una tendencia que desafía la conocida teoría de que los 35 años son el techo en términos de edad para tomar otro camino en la carrera laboral.

Esta tendencia llega en un contexto de escasez de mano de obra en las empresas, que están tratando de atraer empleados que puedan ponerse manos a la obra de inmediato en puestos administrativos y de ingeniería. La pandemia de la COVID-19 también ha creado una oportunidad para los empleados corporativos de mediana edad para dar un giro a su vida.

Datos del Gobierno de Japón sobre la población activa del país revelan que en 2012 alrededor de un 31 % de los trabajadores de 45 años en adelante había cambiado de empleo. En 2021 ese porcentaje aumentó al 40 %. Asimismo, una encuesta de la empresa de recursos humanos Recruit sugiere que alrededor de la mitad de las personas en la cuarentena y el 40 % de las personas en la cincuentena deseaban cambiar de empleo en 2022.

Un hombre de 51 años que trabaja en la actualidad en una empresa manufacturera de la región de Chūbu cambió de trabajo por primera vez en su carrera el año pasado.

Aunque al principio no pretendía cambiar de empleo, fue contactado en repetidas ocasiones por una empresa de recursos humanos de Tokio.

El hombre comentó que cambió de parecer debido a su frustración con la asignación de personal en su antigua empresa. “Si no me hubieran contactado (con otra oferta de trabajo), la opción de cambiar de empleo nunca se me habría pasado por la cabeza”, afirmó.

