Los grandes almacenes de Japón dejarán el uso de la mascarilla a elección de los clientes

Noticias

Tokio, 6 de marzo (Jiji Press)—Los cuatro principales operadores de grandes almacenes de Japón dejarán a elección de los clientes el uso o no de la mascarilla dentro de sus establecimientos a partir del 13 de marzo, lo que pondrá fin a este requerimiento.

Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. seguirá la política del Gobierno de dejar la decisión sobre el uso de la mascarilla a cada persona tanto dentro como fuera de los establecimientos a partir del 13 de marzo. Por otra parte, la empresa continuará exigiendo a sus trabajadores que usen la mascarilla por el momento.

Las empresas J. Front Retailing Co., su empresa matriz Daimaru Matsuzakaya Department Stores Co., Takashimaya Co y Sogo & Seibu Co. también adoptarán medidas similares.

Isetan Mitsukoshi y otros grandes almacenes seguirán contando por el momento con dispensadores de desinfectante, particiones y monitores de temperatura en sus establecimientos.

El lunes, Aeon Co. anunció una política similar respecto a las mascarillas a partir del 13 de marzo.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]