Los grandes grupos bancarios japoneses se preparan para adoptar herramientas interactivas con IA

Noticias

Tokio, 12 de abril (Jiji Press)—Los grandes grupos bancarios de Japón están preparándose para comenzar a usar a gran escala herramientas interactivas con inteligencia artificial en operaciones internas para mejorar la productividad.

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. anunció el martes un plan para llevar a cabo una prueba con una de estas herramientas hasta el mes de septiembre.

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. espera adoptar una herramienta interactiva con IA a lo largo del presente año. Mizuho Financial Group Inc. también estudia hacer lo mismo.

Sumitomo Mitsui se ha asociado con Microsoft Japan Co. para lanzar un asistente con IA diseñado a medida para el grupo.

Este grupo bancario espera que la herramienta esté disponible a partir de septiembre para crear documentos de planificación de negocios y otra información para los clientes después de elaborar unas reglas de uso durante el período de prueba.

