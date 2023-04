El desarrollador de ‘Pokémon Go’ prepara un juego de realidad aumentada de la serie Monster Hunter

Noticias

Tokio, 18 de abril (Jiji Press)—La empresa estadounidense Niantic Inc., desarrolladora del exitoso juego para teléfonos inteligentes Pokémon Go, anunció el martes que lanzará en todo el mundo el próximo mes de septiembre Monster Hunter Now, un juego de acción de caza con realidad aumentada.

Se trata de la nueva entrega de la serie Monster Hunter de la empresa japonesa de videojuegos Capcom Co.

El juego de realidad aumentada permitirá a sus usuarios cooperar para combatir monstruos que podrán verse caminando por el mundo real a través de la pantalla del teléfono inteligente, por ejemplo, de camino al trabajo o la escuela, o simplemente paseando o yendo de compras. La tecnología de realidad aumentada combina imágenes reales con contenido generado por computadora.

Será una aplicación gratuita, aunque los jugadores también podrán gastar dinero para comprar objetos dentro de la misma.

John Hanke, fundador y director ejecutivo de Niantic, explicó en un acto celebrado en Tokio que el juego está diseñado también para el disfrute de aquellas personas que nunca han jugado a Monster Hunter antes.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]