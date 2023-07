La IA “Buddhabot” responde a preguntas con la ayuda de ChatGPT

Noticias

Kioto, 19 de julio (Jiji Press)—Un grupo de investigadores ha desarrollado un chatbot bautizado como “Buddhabot Plus” que se sirve de la inteligencia artificial para ofrecer respuestas desde la perspectiva del budismo con ayuda de la IA generativa ChatGPT de la empresa OpenAI.

Según la información facilitada el pasado el martes por el grupo, entre los que se incluyen investigadores de la Universidad de Kioto, Buddhabot Plus es una versión remodelada del Buddhabot original que fue desarrollado en marzo de 2021.

Mientras que la versión original tan solo ofrecía respuestas mostrando frases de una de las escrituras budistas más importantes gracias al aprendizaje automático, Buddhabot Plus puede presentar respuestas más apropiadas y explicaciones adicionales con la ayuda de ChatGPT.

El grupo no planea por el momento poner a disposición de los usuarios la nueva versión porque ofrece explicaciones equivocadas en ocasiones.

Según el grupo de investigadores, la versión original ofrecía respuestas para unos 1.500 tipos de preguntas y textos basados en la escritura Sutta Nipata, que incluye diálogos entre Buda y sus discípulos. No obstante, no podía ofrecer explicaciones y sus respuestas a veces no eran precisas.

