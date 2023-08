Warner Bros. se disculpa por los memes sobre la bomba atómica

Noticias

Los Ángeles, 31 de julio (Jiji Press)--Warner Bros. Film Group se disculpó el lunes por las reacciones positivas de una cuenta oficial en redes sociales de la película Barbie a publicaciones con memes que conectan el filme de la popular muñeca con imágenes de la bomba atómica.

Según los medios de comunicación estadounidenses, el estudio cinematográfico dijo en un comunicado que lamenta “sus recientes interacciones insensibles en las redes sociales” y ofrece sus “sinceras disculpas”.

Los memes, creados por los fans, conectan la película de Barbie con el filme biográfico sobre Robert Oppenheimer, el físico estadounidense conocido como el “padre de la bomba atómica”.

Los memes se han popularizado con el nombre “Barbenheimer” dado que ambas películas se estrenaron el 21 de julio en Norteamérica.

En respuesta a un meme con un fondo en el que se puede ver lo que parece ser la explosión de una bomba atómica, la cuenta de la película Barbie en la red social X, antes conocida como Twitter, contestó “Será un verano para el recuerdo” (“It’s going to be a summer to remember”) junto al emoji de un corazón.

