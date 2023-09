Varias empresas japonesas retiran anuncios en los que participaron miembros de Johnny & Associates

Noticias

Tokio, 12 de septiembre (Jiji Press)—Un creciente número de empresas japonesas decidieron dejar de utilizar a estrellas y artistas de Johnny & Associates en sus anuncios debido a los abusos sexuales cometidos por Johnny Kitagawa, el hoy fallecido fundador de la mayor agencia de artistas del país.

Numerosos anunciantes están a la espera de ver la respuesta de Johnny & Associates al informe de un grupo de expertos que confirmó los abusos sexuales que Kitagawa cometió durante décadas y que sufrieron los miembros más jóvenes de la agencia.

Muchas empresas comenzaron a cortar sus lazos con este gigante del entretenimiento después de que la agencia admitiese por primera vez los crímenes de su fundador recientemente y se disculpase con las víctimas en una rueda de prensa celebrada el pasado jueves.

Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. dijo ese mismo día que está pensando poner fin a su contrato publicitario con Johnny & Associates. Japan Airlines, que usó en sus anuncios al grupo de ídolos masculino Arashi, perteneciente a la agencia, dijo que renunciará a utilizar material publicitario con dichos artistas.

El viernes, la empresa de bebidas Asahi Group Holdings Ltd. anunció que no producirá más anuncios con Johnny & Associates. Otras empresas del mismo sector como Kirin Holdings Co. y Suntory Holdings Ltd. expresaron asimismo su intención de cortar sus lazos comerciales con la agencia hasta que esta tome las medidas apropiadas respecto al escándalo.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]