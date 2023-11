Maezawa Yūsaku pospone de forma indefinida su viaje a la luna

Noticias

Tokio, 9 de noviembre (Jiji Press)—El multimillonario japonés Maezawa Yūsaku anunció el jueves que ha abandonado su plan para viajar alrededor de la luna este año debido al retraso en la preparación del cohete.

Maezawa, que tiene 47 años y es fundador de la tienda de ropa online Zozo, fue elegido en 2018 como primer pasajero de Starship, un enorme vehículo de lanzamiento y nave creado por SpaceX, la empresa de Elon Musk. El empresario japonés anunció el pasado mes de diciembre que ocho personas, incluida una estrella del K-pop, viajarían con él.

No obstante, no se puede predecir por el momento cuándo se completará el desarrollo de Starship, dado que el cohete explotó inmediatamente después del lanzamiento en una prueba no tripulada realizada en abril.

Maezawa dijo que espera fijar una nueva fecha para el viaje en función de los resultados de las próximas pruebas.

En 2021 Maezawa viajó a bordo de una aeronave rusa Soyuz y se convirtió en el primer ciudadano japonés que permaneció en la Estación Espacial Internacional.

