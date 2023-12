El gabinete de Kishida Fumio sobrevive a una moción de censura

Noticias

Tokio, 13 de diciembre (Jiji Press)—La Cámara de Representantes de la Dieta votó el miércoles en contra de una moción de censura contra el gabinete del primer ministro Kishida Fumio.

La moción fue presentada ese mismo día por el principal partido de la oposición, el Partido Democrático Constitucional de Japón, debido al escándalo de financiación política que afecta a las principales facciones del Partido Liberal Democrático, que gobierna y está presidido por el propio Kishida.

La moción fue rechazada por el voto de una mayoría en la sesión plenaria de la Cámara Baja de la Dieta, principalmente por diputados del PLD.

El Nippon Ishin no Kai (Partido de la Innovación de Japón), el Partido Comunista de Japón y el Reiwa Shinsengumi votaron a favor de la moción de censura. Fue además la primera vez que el Nippon Ishin no Kai votó a favor de una moción de censura contra el Ejecutivo desde que el partido cambiara su nombre, puesto que fue conocido como Osaka Ishin no Kai hasta agosto de 2016.

Durante la sesión extraordinaria de la Dieta que finalizó el miércoles, el parlamento japonés aprobó un presupuesto adicional para el año fiscal 2023 para financiar un paquete económico y varios proyectos de ley, entre ellos uno para hacer un seguimiento más estricto sobre el grupo religioso conocido como la Iglesia de la Unificación y garantizar que las víctimas reciben compensaciones.

