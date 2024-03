Anulan la sentencia de pena de muerte para el jefe de la organización criminal Kudo-kai

Noticias

Fukuoka, 12 de marzo (Jiji Press)—Un tribunal superior de Japón anuló el martes una sentencia de un tribunal inferior que condenaba al líder de la organización criminal Kudo-kai a la pena de muerte por cuatro casos de ataques a civiles.

El Tribunal Superior de Fukuoka condenó a cadena perpetua a Nomura Satoru, de 77 años, que lidera dicha organización con base en la ciudad de Kitakyūshū, en la prefectura de Fukuoka.

Por otra parte, el tribunal confirmó la sentencia de cadena perpetua pronunciada por el Tribunal del Distrito de Fukuoka para Tanoue Fumio, de 67 años, el número dos de la organización.

El tribunal del distrito consideró que Nomura fue el autor intelectual de los cuatro ataques.

No obstante, el tribunal superior le halló no culpable de la presunta implicación en el tiroteo mortal de un exlíder de una cooperativa pesquera en 1998. El juez presidente Ichikawa Futoshi alegó que no puede reconocer la complicidad de Nomura a través del razonamiento lógico o empírico.

