Un cohete japonés que transportaba un satélite explota poco después del despegue

Kushimoto, prefectura de Wakayama, 13 de marzo (Jiji Press)—El miércoles un cohete japonés que llevaba un satélite a bordo explotó poco después del despegue desde su lugar de lanzamiento situado en Kushimoto, en la prefectura de Wakayama. El cohete fue desarrollado por la empresa Space One Co., cuya sede se encuentra en Tokio.

“Se tomó una medida de terminación de vuelo después del despegue. Se están investigando los detalles”, comunicó Space One después del lanzamiento fallido de la primera unidad del cohete Kairos.

Si el lanzamiento hubiera sido exitoso, habría sido la primera vez en Japón que se logra enviar al espacio un cohete desarrollado exclusivamente por el sector privado.

Con una longitud de 18 metros y un peso de unas 23 toneladas, el cohete Kairos contaba con tres fases de combustible sólido y una etapa superior de propulsor líquido. En la punta del cohete se colocó un pequeño satélite.

Estaba previsto que el lanzamiento del cohete tuviese lugar el sábado, pero se aplazó hasta el miércoles debido a que una embarcación no se había retirado del área marítima de seguridad.

En una rueda de prensa celebrada en Nachikatsuura, en la prefectura de Wakayama, el presidente de Space One, Toyoda Masakazu, se disculpó por no haber estado a la altura de las espectativas del público y dijo que su empresa no escatimará esfuerzos para hallar la causa del fallo.

El gobernador de Wakayama, Kishimoto Shūhei, dijo ante los medios de comunicación en su oficina de la ciudad de Wakayama que el cohete detectó un fallo y tomó la medida de terminación del vuelo. “Es diferente a una explosión descontrolada”, especificó.

