Emiten una alerta de tsunami en Okinawa después de un potente terremoto en Taiwán

Tokio, 3 de abril (Jiji Press)—El miércoles en la mañana se emitieron alertas de tsunami después de que se produjera un potente temblor cerca de la prefectura de Okinawa, en el sur de Japón.

El terremoto, cuya magnitud se estima que fue de 7,7, ocurrió cerca de la costa este de Taiwán alrededor de las 8:58 de la mañana y, según la Agencia Meteorológica de Japón, se sintió con una intensidad 4 en la escala japonesa en el pueblo de Yonaguni, en Okinawa. La agencia explicó asimismo que el temblor ocurrió a una profundidad de 23 kilómetros.

Se emitieron alertas de tsunami para la isla principal de Okinawa y para la región de Miyakojima-Yaeyama, las islas más cercanas a Taiwán. Estas alertas fueron rebajadas a advertencias sobre tsunami a las 10:40 y levantadas al mediodía.

Se registró un tsunami de unos 30 centímetros en las islas de Yonaguni y Miyako a las 9:18 a.m. y 10:50 a.m. respectivamente. Asimismo, se observó un tsunami de 20 centímetros en la isla de Ishigaki a las 10:42 a.m.

En una reunión de la sede del centro de respuesta a desastres del gobierno de la prefectura celebrada alrededor de las 11:00 de la mañana, el gobernador Tamaki Denny comentó que no se reportaron daños humanos ni materiales en Okinawa a raíz del terremoto y tsunami.

