Trump afirma que Nippon Steel no comprará una participación mayoritaria en U.S. Steel.

Noticias

Washington, 9 de febrero (Jiji Press)—El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que la japonesa Nippon Steel Corp. no adquirirá una participación mayoritaria en United States Steel Corp., una importante siderúrgica estadounidense.

Trump hizo este comentario durante declaraciones a los medios de comunicación a bordo del Air Force One, y reiteró que no permitirá que la siderúrgica japonesa compre en su totalidad U.S. Steel.

El presidente estadounidense dijo en una rueda conjunta con el primer ministro japonés Ishiba Shigeru, después de la cumbre que ambos líderes celebraron en Washington el viernes, que Nippon Steel acordó realizar importantes inversiones en U.S. Steel en lugar de hacerse con el control de la empresa. Trump comentó que se reuniría con el presidente de la siderúrgica japonesa próximamente.

En enero, el expresidente de EE. UU., Joe Biden, ordenó la interrupción del plan de Nippon Steel para adquirir U.S. Steel citando motivos de seguridad nacional. Nippon Steel y U.S. Steel presentaron conjuntamente una demanda en un tribunal estadounidense pidiendo la anulación de dicha orden.

En diciembre, Trump publicó en redes sociales que fortalecería la industria estadounidense del acero mediante incentivos fiscales y aranceles, así como que se oponía al plan de Nippon Steel.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]