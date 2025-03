El precio de 4.225 alimentos y bebidas aumentará en Japón en abril

Noticias

Tokio, 31 de marzo (Jiji Press)—La empresa de sondeos Teikoku Databank informó el lunes que los principales productores de alimentos y bebidas de Japón planean aumentar los precios de 4.225 productos en abril.

Un informe de la empresa revela que el número de alimentos y bebidas que serán objeto de una subida de precios aumentará en comparación con el año anterior por cuarto mes consecutivo y superará, por primera vez desde octubre de 2023, los 4.000 artículos.

“El aumento de los salarios y los costes de logística presionan cada vez más al alza los precios”, comentó un responsable de Teikoku Databank que pronosticó asimismo que aumentarán los precios de unos 20.000 productos en total este año, un incremento significativo respecto a los 12.520 del año anterior.

Entre las 195 empresas encuestadas, todos los principales productores de cerveza y otras bebidas aumentarán sus precios por primera vez en el último año y medio. Asahi Breweries Ltd. subirá los precios de envío de la cerveza Super Dry y otros 225 productos, y Suntory Spirits Ltd. incrementará el precio de la “cuasi cerveza” (happōshu) Kinmugi de 350 mililitros hasta unos 196 yenes respecto a los 184 yenes para su venta en las tiendas de 24 horas.

La carne de cerdo y las salchichas de Prima Meat Packers Ltd. y Marudai Food Co. también resultarán más caras para las economías familiares, así como los aceites para cocinar, entre ellos la botella de 1 litro de aceite de colza Nisshin de Nisshin Oillio Group Ltd., cuyo precio de venta subirá un 11 %.

