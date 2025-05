Continúa la búsqueda de dos tripulantes de un avión de las Fuerzas de Autodefensa que se estrelló en Aichi

Noticias

Inuyama, prefectura de Aichi, 15 de mayo (Jiji Press)—La búsqueda de los dos tripulantes de un avión de entrenamiento de la Fuerza Aérea de Autodefensa que se estrelló el día anterior en la región central de Japón continuó durante la madrugada y la mañana del jueves.

Se trata del capitán Ioka Takuji, de 31 años, y del primer teniente Amitani Shōta, de 29 años, ambos de la 5.ª Ala Aérea, cuya base se encuentra en la prefectura de Miyazaki.

La Fuerza Aérea de Autodefensa trabaja para confirmar cuál de los dos pilotaba la aeronave T-4 que se estrelló en el lago Iruka, situado en Inuyama, en la prefectura de Aichi, mientras analizan las partes del avión recuperadas en la zona del accidente para determinar la causa de este.

El miércoles, el avión partió de la base de las Fuerzas de Autodefensa en Komaki, en la ciudad homónima de Aichi, a las 15:06 horas con destino a la base de Nyūtabaru, en Miyazaki. No obstante, desapareció del radar alrededor de las 15:08, a unos 13 kilómetros al noreste de la base de Komaki.

La aeronave, fabricada en septiembre de 1989, no mostró ninguna anomalía en una inspección previa al vuelo. “Entiendo que no había ningún problema en particular con el avión”, comentó el general Uchikura Hiroaki, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Autodefensa, en una rueda de prensa.

