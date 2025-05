Nissan se prepara para su primera reestructuración masiva desde la era Ghosn

Noticias

Tokio, 20 de mayo (Jiji Press)—Nissan Motor Co. se prepara para poner en marcha sus primeras medidas de reestructuración a gran escala desde que el fabricante de automóviles japonés estuviera liderado por el expresidente Carlos Ghosn, conocido como un gurú de la reducción de costes.

Nissan parece estar sopesando el cierre de dos fábricas en la prefectura de Kanagawa, el lugar de origen de la empresa, al mismo tiempo que planea introducir un programa de jubilación voluntaria en Japón.

No obstante, se espera que los preparativos para el cierre de instalaciones en Japón —la fábrica de Oppama en la ciudad de Yokosuka y la de Shōnan de Nissan Shatai Co., una empresa filial, en la ciudad de Hiratsuka— no estén exentos de dificultades, ya que los residentes han manifestado su preocupación sobre el impacto de esta medida en las economías locales y el empleo.

Nissan planea cerrar siete de sus 17 plantas de ensamblaje de vehículos en todo el mundo para el año fiscal 2027. Fuentes conocedoras de la cuestión afirman que, además de las dos instalaciones de Japón antes mencionadas, la empresa planea cerrar fábricas en la India, México y Argentina.

El fabricante de autos japonés recortará asimismo 20.000 empleos, un 15 % de toda su plantilla mundial, y ha dedicido solicitar la jubilación anticipada a parte de su personal administrativo en Japón a partir de julio.

