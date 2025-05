Trump asegura que U.S. Steel continuará estando controlada por EE. UU.

Noticias

Washington, 25 de mayo (Jiji Press)—El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo ante los medios de comunicación que United States Steel Corp. (U.S. Steel), que la japonesa Nippon Steel Corp. pretende adquirir en su totalidad, “estará controlada por EE. UU.”.

“De lo contrario no cerraría el acuerdo”, añadió Trump sugiriendo que el Gobierno de EE. UU. solo podría permitir únicamente que la empresa japonesa adquiera parte de las acciones de U.S. Steel.

Aunque señaló que no sabe qué ocurrirá al final, Trump comentó que “es una inversión y es una adquisición parcial”. Asimismo, dijo que Nippon Steel es una buena empresa ya que se prepara para invertir miles de millones de dólares en la industria del acero.

Trump hizo estos comentarios después de publicar en las redes sociales el pasado viernes que apoya una “asociación planificada” entre Nippon Steel y U.S. Steel. Asimismo, afirmó que “U.S. Steel permanecerá en America” y que la posible inversión reportaría 14.000 millones de dólares de beneficios económicos a los Estados Unidos. No obstante, no mencionó si aprobaría el plan de adquisición ni si revelaría detalles de dicha asociación.

Trump ha indicado en repetidas ocasiones que vería con buenos ojos la inversión de Nippon Steel, pero que no aprobaría una adquisición total. Mientras tanto, Nippon Steel ha continuado las conversaciones con el Gobierno estadounidense con el objetivo de hacerse con el control total de U.S. Steel.

