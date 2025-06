Se disuelve el grupo masculino de pop japonés Tokio

Noticias

Tokio, 25 de junio (Jiji Press)—El grupo masculino de pop japonés Tokio se disolvió el miércoles después de que uno de sus miembros, Kokubun Taichi, suspendiera de forma indefinida sus actividades en el mundo del espectáculo el pasado viernes por incumplimiento de la normativa.

Según declaró su empresa de representación, al grupo le resultó difícil recuperar la confianza y el apoyo de sus fans en las circunstancias actuales. La disolución se produjo en medio de críticas por las insuficientes explicaciones de las partes implicadas sobre las acciones de Kokubun.

Tokio debutó en 1994 con el single Love you only, incluido en su primer álbum, TOKIO. Además de sus actividades musicales, sus miembros participaron en numerosos programas de televisión, especialmente en el show de variedades The Tetsuwan Dash de Nippon Television Network, así como en anuncios de TV para promocionar productos de la prefectura de Fukushima, que sufrió los efectos del potente terremoto y tsunami de marzo de 2011 y el accidente nuclear en la central de Fukushima Dai-ichi de TEPCO. Asimismo, forjaron individualmente una carrera como actores, acumulando una amplia base de seguidores.

El grupo estaba formado originalmente por cinco artistas. Yamaguchi Tatsuya abandonó debido a un caso de abuso sexual y problemas con el alcohol en 2018, seguido de Tomoya Nagase, que decidió continuar su carrera en solitario. Los tres miembros restantes fueron el líder Joshima Shigeru, Matsuoka Masahiro y Kokubun Taichi.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]