Los precios de 2.105 alimentos subirán en Japón en julio

Tokio, 30 de junio (Jiji Press)—La empresa de sondeos Teikoku Databank Ltd. anunció el lunes que se espera que 195 de las principales empresas productoras de alimentos de Japón aumenten los precios de 2.105 productos en julio, cerca de cinco veces más que el año anterior.

El número de productos de comida y bebida con precios más altos en comparación con el mes anterior superará los 2.000 por primera vez en tres meses, y subirá interanualmente por séptimo mes consecutivo.

La cifra total de alimentos y bebidas con precios más altos conocidos en lo que va de año es ya de 18.697, y la cifra anual acumulada podría superar los 20.000 durante julio. “El impulso de las subidas de precios este año se ha mantenido más fuerte que el año pasado”, declaró un responsable de Teikoku Databank.

El aumento de los costes de la materia prima, la energía y la mano de obra son los principales factores detrás del aumento de los precios en julio.

Las subidas se centrarán especialmente en productos como el chocolate y las patatas fritas. Se espera que Lotte Co. aumente hasta un 47,2 % los precios de envío de 128 productos, entre ellos sus productos estrella, los snacks de chocolate “Koala no March” y “Pie no Mi”.

