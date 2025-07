Empresas adoptan distintas medidas en Japón para reducir el desperdicio de alimentos

Noticias

Tokio, 28 de julio (Jiji Press)—Restaurantes, fabricantes y minoristas en Japón están adoptando nuevas medidas para reducir el desperdicio de alimentos, entre ellas la utilización de sobras para generar electricidad.

Akindo Sushiro Co., que gestiona la cadena de sushi en cinta giratoria Sushiro, y otros cinco grandes operadores de restaurantes han puesto en marcha un proyecto para producir gas metano a partir de restos y desperdicios de comida, que se utilizará como combustible para la generación de energía.

JFE Engineering Corp. está a cargo de la generación y distribución de electricidad, la cual puede ser adquirida a bajo precio por las empresas participantes, entre las que se incluyen Royal Holdings Co., operadora de los restaurantes Royal Host, y Duskin Co., que gestiona las tiendas Mister Donut.

Por otra parte, a finales del año pasado, Meiji Co. inauguró una tienda de gestión directa llamada “Meiji the Sutenai (no tirar) Factory” en Saitama, al norte de Tokio, en la que se venden principalmente productos lácteos como yogur que están próximos a su fecha de consumo preferente.

“El nombre de la tienda refleja nuestro deseo de no desechar productos que todavía se pueden consumir”, explicó un representante del fabricante de alimentos.

