Investigadores de la Universidad de Kioto desarrollan un analgésico comparable a la morfina

Noticias

Kioto, 5 de agosto (Jiji Press)—Un equipo de investigadores de la Universidad de Kioto ha desarrollado un analgésico comparable a la morfina pero sin efectos secundarios graves.

La morfina, que suele administrarse a los pacientes de cáncer, genera efectos adversos graves como problemas respiratorios y adicción.

Según el equipo de investigadores, este nuevo fármaco, Adriana, es un analgésico revolucionario que actúa mediante un mecanismo completamente diferente al de la morfina y otros opioides sintéticos existentes. Este medicamento tiene el potencial de revolucionar el control del dolor en la medicina.

El equipo espera asimismo que el fármaco ayude a resolver la llamada “epidemia de los opioides”, por la que se están produciendo numerosas muertes principalmente a causa de sobredosis.

Los hallazgos de estos investigadores fueron publicados en la edición en línea de la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS, por sus siglas en inglés).

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]