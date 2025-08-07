El jefe de la policía de Shiga se disculpa ante una ex auxiliar de enfermería por una investigación ilegal

Noticias

Hikone, prefectura de Shiga, 6 de agosto (Jiji Press)— El jefe del Departamento de Policía de la prefectura de Shiga, en el oeste de Japón, se disculpó el jueves directamente con una ex auxiliar de enfermería que fue absuelta del asesinato de un paciente en la repetición de un juicio, después de haber cumplido una condena de cárcel.

La disculpa del jefe de la policía de Shiga, Ikeuchi Hisaaki, tuvo lugar después de que un tribunal local sentenciara que la investigación policial en torno a la ex auxiliar de enfermería Nishiyama Mika, de 45 años, fue ilegal.

“Pedimos sinceras disculpas por el estrés y la carga indescriptibles que hemos causado durante más de 21 años, desde la detención hasta hoy”, dijo Ikeuchi, haciendo una reverencia a Nishiyama y a sus padres en una oficina del gobierno prefectural en Hikone.

La policía arrestó a Nishiyama en julio de 2004 como sospechosa de asesinar a un paciente varón en un hospital de Shiga en 2003, basándose en su confesión durante la investigación policial. Nishiyama se declaró inocente durante el juicio, pero fue condenada a 12 años de prisión.

Un tribunal superior le concedió un nuevo juicio tras cumplir su condena, al reconocer que existían dudas sobre la credibilidad de su confesión. Su absolución se hizo definitiva en abril de 2020.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]