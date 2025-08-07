Entran en vigor los aranceles recíprocos del Gobierno de Donald Trump

Noticias

Washington, 7 de agosto (Jiji Press)—Los llamados aranceles recíprocos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigidos a sus socios comerciales —incluido un gravamen del 15 % a las importaciones japonesas— entraron en vigor el jueves.

El arancel del 15 % aplicado a Japón es inferior al 24 % anunciado por Trump en abril, pero superior al gravamen inicial de referencia, que era del 10 %.

La administración Trump ha acordado no imponer el arancel recíproco a los productos japoneses que ya están sujetos a un arancel del 15 % o superior, y fijar una tasa del 15 % para aquellos con un gravamen inferior al 15 %.

Sin embargo, ese acuerdo no figura en el documento publicado por el Gobierno de EE. UU. el miércoles.

El arancel sobre la carne de vacuno japonesa aumentará del 26,4 % al 41 %, según informó un funcionario del Gobierno japonés.

En la medianoche del día 6, el presidente Trump afirmó en redes sociales: “Están entrando miles de millones de dólares procedentes de países que durante años se han aprovechado de Estados Unidos”.

