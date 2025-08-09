El alcalde de Nagasaki afirma que la abolición de las armas nucleares no puede demorarse más

Noticias

Nagasaki, 9 de agosto (Jiji Press)-- El alcalde de Nagasaki, Suzuki Shirō, subrayó este sábado, en la Declaración por la Paz de Nagasaki de este año, que no se puede tolerar el aplazamiento del trabajo para lograr la abolición de las armas nucleares.

Leyendo la declaración durante una ceremonia conmemorativa por el 80.º aniversario del bombardeo atómico estadounidense sobre la ciudad del suroeste de Japón, Suzuki instó a los líderes de todos los países a “presentar un plan de acción concreto para lograr la abolición de las armas nucleares” en la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear del próximo año, y añadió: “La dilación ya no se puede tolerar”.

El alcalde pidió un alto el fuego inmediato en los conflictos armados de todo el mundo, y advirtió de que “la crisis existencial de la humanidad se ha vuelto inminente para todos y cada uno de los que vivimos en la Tierra” debido al peligro de una guerra nuclear.

La ceremonia, celebrada en un parque cercano al epicentro del bombardeo nuclear del 9 de agosto de 1945 contra la ciudad de Nagasaki, contó con la asistencia de representantes de 94 países y regiones, así como de la Unión Europea. Taiwán participó por primera vez. También asistieron Rusia, Bielorrusia e Israel, que no habían sido invitados por la ciudad el año pasado.

“No debemos permitir que ni una sola persona en el mundo, ni un solo niño por nacer, sufra la muerte y el dolor causados por las armas nucleares que han padecido los hibakusha (víctimas y supervivientes de la bomba atómica)”, declaró Suzuki.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]