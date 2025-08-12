Un ex economista jefe del FMI aconseja a Japón que refuerce sus lazos con países distintos de EE. UU.

Noticias

Por Adriana Reinecke.

Washington, 12 de agosto (Jiji Press)—El antiguo economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Maurice Obstfeld, aconsejó a Japón que refuerce su cooperación con países de Asia y Europa, ante las perturbaciones en el orden económico y financiero mundial provocadas por las políticas de Estados Unidos.

En una entrevista reciente con la agencia Jiji Press, Obstfeld expresó su preocupación por el hecho de que la administración del presidente Donald Trump haya adoptado medidas, entre ellas altos aranceles y leyes fiscales, que incrementan la deuda federal y la imprevisibilidad, debilitando así la confianza en el dólar.

El execonomista del FMI añadió que tales acciones están llevando a los socios comerciales a profundizar su integración con países distintos de Estados Unidos. “A los países, en última instancia, les parecerá atractivo desviar sus vínculos comerciales hacia una integración más profunda con otros socios, simplemente con el fin de protegerse de las políticas volátiles de EE. UU.”, explicó Obstfeld.

De cara al futuro, Obstfeld afirmó: “El mundo no va a volver durante mucho tiempo —si es que lo hace alguna vez— a lo que era antes de 2017”, cuando comenzó el primer mandato de Trump.

