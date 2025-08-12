Japón insta a Corea del Sur a levantar las restricciones sobre los productos pesqueros

Noticias

Incheon, Corea del Sur, 11 de agosto (Jiji Press)—El ministro de Agricultura de Japón, Koizumi Shinjirō, pidió a Corea del Sur que retire las restricciones que impone a la importación de productos pesqueros de ocho prefecturas de Japón.

Corea del Sur suspendió las importaciones de los productos pesqueros de las prefecturas de Aomori, Iwate, Miyagi, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma y Chiba a raíz del accidente en la central nuclear de Fukushima Dai-ichi en 2011.

En una reunión de 30 minutos con el ministro de Asuntos Exteriores surcoreano Cho Hyun en Seúl, Koizumi hizo hincapié en la seguridad de los productos pesqueros japoneses y pidió una retirada temprana de las restricciones.

“Muchos turistas (surcoreanos) que visitan Japón disfrutan de la comida japonesa segura y deliciosa. La confianza en los alimentos japoneses se ha recuperado lo suficiente”, dijo Koizumi ante los medios de comunicación.

El encuentro entre Koizumi y Cho, el primero entre un ministro de Agricultura japonés y un ministro de Asuntos Exteriores surcoreano, se produjo en medio de una reciente mejora de las relaciones entre ambos países.

