Dos personas fallecen en Kumamoto a causa de las intensas lluvias

Kumamoto, 12 de agosto (Jiji Press)—El norte de Kyūshū se vió afectado por intensas lluvias provocadas por un frente estacionario en la costa del mar de Japón entre los días 10 y 12 de agosto. En la prefectura de Kumamoto dos personas perdieron la vida, una de ellas en un deslizamiento de tierra. Además, cuatro personas permanecen desaparecidas en las prefecturas de Kumamoto y Fukuoka.

La Agencia Meteorológica de Japón emitió a las 0:20 del día 11 una alerta especial por lluvias torrenciales para las localidades de Tamana y Nagasu, en Kumamoto, y posteriormente, por la mañana, la amplió sucesivamente a Yatsushiro, Uki, Hikawa, Kami-Amakusa y Amakusa. A las 15:45 de ese mismo día la alerta fue rebajada a advertencia para los siete municipios al disminuir la intensidad de las precipitaciones.

El día 11, una mujer y sus dos hijos —una niña de 4 años y un niño de 1— fueron rescatados en la localidad de Kōsa dentro de un vehículo en el que habían quedado atrapados al intentar huir de un deslizamiento de tierra. Hacia la 13:30, un hombre de 57 años, que se cree era el esposo y se encontraba fuera del auto, fue rescatado en parada cardiorrespiratoria y más tarde se confirmó su fallecimiento.

En la ciudad de Yatsushiro, alrededor de las 12:30 del mismo día, un vecino llamó al 119 para informar de que “un turismo había caído a un canal de riego”. Una mujer de unos 70 años, que se encontraba en el interior, fue trasladada al hospital y posteriormente se confirmó su muerte.

En una rueda de prensa celebrada la tarde del día 11, Tachihara Shūichi, jefe de la División de Pronósticos de la Agencia Meteorológica de Japón, explicó que “el motivo de las lluvias torrenciales fue el flujo constante de aire muy cálido y húmedo procedente del mar de China Oriental hacia el frente y una baja presión situada sobre él”. Como el frente no descendió hacia el sur tanto como se preveía, en la prefectura de Kumamoto se formaron de manera intermitente bandas de precipitaciones lineales desde la noche del día 10, lo que llevó a la emisión repetida de avisos por lluvias intensas de corta duración.

En Tamana, la precipitación acumulada en 12 horas hasta las 8:10 del día 11 alcanzó los 404,5 mm, mientras que en Yatsushiro llegó a 385,5 mm hasta las 10:50. Ambas cifras superaron los máximos históricos registrados.

