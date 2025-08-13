Los responsables de Asuntos Exteriores de 27 países expresan su preocupación por la “inimaginable” situación en Gaza

Noticias

El Cairo, 12 de agosto (Jiji Press)—Los ministros de Asuntos Exteriores de 26 países, incluido Japón, así como de la Unión Europea, publicaron un comunicado conjunto el martes en el que expresan su preocupación por los “niveles inimaginables” que está alcanzando la situación humanitaria en el territorio palestino de Gaza.

Los principales diplomáticos de países como el Reino Unido y Francia afirmaron que “es necesario actuar con urgencia para detener y revertir la hambruna”.

El comunicado afirma que “no se debe usar fuerza letal en puntos de distribución”. Muchos residentes de Gaza han recibido disparos letales cuando intentaban conseguir comida en puntos de ayuda gestionados por Israel y los Estados Unidos.

Israel ha sido criticado por muchos en la comunidad internacional por restringir la entrada de ayuda en Gaza. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, describió la situación en Gaza como una hambruna masiva producida por el hombre. Aunque el Gobierno de Israel aseguró el mes pasado que planea promover el flujo de suministros, Gaza continúa en una situación de crisis.

Respecto al aumento de las muertes relacionadas con la desnutrición en Gaza, Israel ha tratado de evitar las críticas alegando que la organización islámica Hamás está exagerando la situación y que las Naciones Unidas no están entregando suministros.

