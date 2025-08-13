El índice Nikkei cierra por encima de los 43.000 puntos por primera vez

Noticias

Tokio, 13 de agosto (Jiji Press)—El índice bursátil Nikkei 225, de referencia en Japón, se disparó el miércoles y cerró por encima de los 43.000 puntos por primera vez, marcando un máximo histórico por segundo día consecutivo.

El indicador terminó con una subida de 556,50 puntos, o un 1,30 %, respecto al martes, hasta situarse en 43.274,67 enteros, superando su anterior récord de cierre de 42.718,17 alcanzado el día anterior. El índice más amplio TOPIX, de la Bolsa de Tokio, también cerró en un máximo histórico, con un alza de 25,54 puntos, o un 0,83 %, hasta 3.091,91. Ambos índices encadenaron así seis jornadas consecutivas al alza.

Los principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron el martes después de que el índice de precios al consumidor (IPC) de julio, publicado ese mismo día, se situara en gran medida en línea con las previsiones de los inversores, lo que reforzó las expectativas de que la Reserva Federal reanude los recortes de los tipos de interés en septiembre.

El mercado de Tokio siguió la tendencia, con una amplia gama de sectores —como los fabricantes de equipos para semiconductores y empresas vinculadas a la inteligencia artificial— atrayendo compras. Al igual que el martes, las compras se concentraron en valores de gran capitalización. “Los inversores extranjeros siguen siendo los principales compradores en el mercado de Tokio”, señaló un directivo de una firma de valores vinculada a un banco.

Según los intermediarios bursátiles, el escenario de un recorte anticipado de los tipos de interés en Estados Unidos parece haber incrementado la tolerancia al riesgo de los inversores extranjeros, impulsándolos a adquirir acciones japonesas.

