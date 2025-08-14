El presidente surcoreano Lee Jae-myung visitará Japón para una cumbre con el primer ministro Ishiba

Noticias

Tokio, 13 de agosto (Jiji Press)—Los gobiernos de Corea del Sur y Japón anunciaron el miércoles que el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, visitará Japón los días 23 y 24 de agosto para reunirse con el primer ministro japonés, Ishiba Shigeru.

Será la primera visita de Lee a Japón desde que tomó posesión del cargo en junio.

Durante la visita de Lee, los líderes reiterarán su compromiso de seguir desarrollando de forma constante las relaciones bilaterales, en un año en que ambos países celebran el 60.º aniversario de la normalización de sus lazos diplomáticos. Asimismo, se organizará una cena para el líder surcoreano.

Ishiba y Lee han acordado continuar con la llamada “diplomacia de lanzadera”, consistente en visitas recíprocas a los respectivos países. En la próxima reunión, los líderes buscarán fortalecer las relaciones bilaterales, así como los lazos trilaterales con Estados Unidos, teniendo en cuenta las maniobras hegemónicas de China y el desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte.

Lee visitará Estados Unidos a partir del 24 de agosto para mantener conversaciones con el presidente Donald Trump.

