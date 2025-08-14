Rakuten Bank probará la IA para la selección de préstamos

Noticias

Tokio, 14 de agosto (Jiji Press)—El presidente de Rakuten Bank, Tōrin Tomotaka, ha declarado que su banco, que opera únicamente en línea, introducirá el uso de inteligencia artificial a modo de prueba para evaluar las solicitudes de préstamos hipotecarios y respaldados por bienes inmuebles.

“Tengo grandes esperanzas (sobre el potencial de la IA)”, dijo Tōrin en una entrevista. “La clave reside en la rapidez con que podamos desarrollar la IA y usarla”, declaró. Tōrin también mencionó un plan para desarrollar un sistema en el que la IA responda a consultas de los clientes por medio de voz.

Rakuten Bank, miembro del grupo empresarial liderado por el gigante del comercio electrónico Rakuten Group Inc., ya está realizando pruebas con IA para evaluar algunas solicitudes de préstamos con tarjeta de crédito. Actualmente está desarrollando también el sistema de consultas por voz basado en inteligencia artificial.

Aunque todavía no se ha determinado el reglamento sobre el uso de la IA por parte de los bancos, la nueva tecnología permitiría un “diálogo proactivo” con los clientes a la hora de proponerles productos financieros y opciones de gestión de activos, si se pone en uso práctico, explicó Tōrin.

El uso práctico de la IA también puede ayudar a superar los puntos débiles de los bancos que solo operan por internet y no tienen sucursales físicas, añadió.

