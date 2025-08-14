El Gobierno japonés pide guardar un minuto de silencio por los caídos en la guerra

Noticias

Tokio, 14 de agosto (Jiji Press)—El secretario en jefe del Gabinete japonés, Hayashi Yoshimasa, emitió el jueves un comunicado en el que instaba a los ciudadanos a guardar un momento de silencio el viernes a mediodía, coincidiendo con el 80.º aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial y con la ceremonia conmemorativa que organiza el Gobierno en honor a los caídos en la guerra.

Hayashi señaló que el objetivo de la ceremonia es “reflexionar sobre los valiosos sacrificios realizados durante la guerra, y renovar nuestro compromiso con el establecimiento de una paz duradera”.

