El maestro de la ceremonia del té Sen Genshitsu fallece a los 102 años

Tokio, 14 de agosto (Jiji Press)—Sen Genshitsu, el anterior gran maestro de la escuela de ceremonia del té Urasenke, falleció el jueves a los 102 años.

Natural de Kioto, Sen se convirtió en gran maestro en 1964 y en 1997 recibió la Orden de la Cultura de Japón por su trabajo para profundizar y modernizar la ceremonia tradicional del té.

Tras ceder el título de gran maestro a su hijo en 2002, se dedicó a promover la cultura japonesa en el extranjero, ofreciendo lecciones de ceremonia del té en universidades de todo el mundo.

Mantuvo estrechas relaciones con el fallecido expresidente surcoreano Kim Dae-jung y con la líder democrática de Myanmar Aung San Suu Kyi, y sirvió té al príncipe Guillermo de Gran Bretaña durante su visita a Japón.

Sen, que fue entrenado como piloto kamikaze durante la Segunda Guerra Mundial, celebró activamente ceremonias del té en el extranjero para conmemorar a las víctimas de la guerra y rezar por la paz, manteniendo siempre la filosofía de “paz a través de un cuenco de té”.

