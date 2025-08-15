McDonald’s Japón restringirá la compra del Happy Set de Pokémon

Noticias

Tokio, 15 de agosto (Jiji Press)—McDonald’s Co. en Japón anunció el jueves que, del viernes al domingo, limitará a tres por grupo la compra de su edición limitada del menú Happy Set con juguetes de Pokémon para niños.

La cadena de hamburgueserías no aceptará pedidos de cuatro menús o más. La medida responde a una serie de casos en los que personas adquirieron estos menús con el objetivo de revender los juguetes y cartas que incluyen.

Ese viernes, McDonald’s lanzó la segunda entrega del Happy Set con obsequios inspirados en el popular juego y anime japonés Pocket Monster (Pokémon).

En la primera entrega, vendida a comienzos de mes, el límite había sido de cinco menús por persona. Sin embargo, el incremento de compras para la reventa y los casos de desperdicio de comida llevaron a la compañía a endurecer las restricciones.

