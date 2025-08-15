Japón renueva su compromiso con la paz en el 80.º aniversario del fin de la guerra

Noticias

Tokio, 15 de agosto (Jiji Press)—Japón conmemoró el viernes el 80.º aniversario de su rendición en la Segunda Guerra Mundial recordando a sus 3,1 millones de víctimas y renovando el compromiso de la nación con una paz permanente.

Unas 4.500 personas, entre ellas emperador Naruhito y la emperatriz Masako, así como el primer ministro Ishiba Shigeru, familiares de las víctimas y otras personas, asistieron a la ceremonia nacional en homenaje a los caídos en la guerra organizada por el Gobierno en el pabellón Nippon Budōkan. Durante la ceremonia, los presentes guardaron un minuto de silencio al mediodía, coincidiendo con la señal horaria.

En un discurso, el emperador Naruhito afirmó: “Deseo de todo corazón que las penurias de la guerra y la posguerra se sigan transmitiendo, y que se mantenga viva la aspiración por la paz y la felicidad de las personas”. Asimismo, señaló: “En estos 80 años desde el final de la guerra, gracias al incesante esfuerzo del pueblo, se ha construido la paz y la prosperidad de nuestro país”.

Al igual que en ocasiones anteriores, el emperador transmitió su pésame utilizando las palabras “profundo arrepentimiento” y manifestó su “ferviente deseo de que jamás se repita la tragedia de la guerra”.

Previamente, el primer ministro Ishiba declaró: “La gran mayoría pertenece ya a generaciones que no conocen la guerra. [...] No debemos volver a equivocarnos en el camino a seguir. Debemos grabar nuevamente en lo más hondo de nuestro corazón la reflexión y las lecciones de aquella guerra”.

Asimismo, añadió: “Por muchos años que pasen, debemos transmitir de generación en generación una firme promesa de no recurrir a la guerra y mantener de forma constante nuestras acciones en favor de la paz perpetua”. Ishiba no hizo mención alguna a la responsabilidad de Japón hacia los países asiáticos.

Por otra parte, Eda Hajime, de 82 años y representante de los familiares de las víctimas, cuyo padre murió durante la desmovilización tras haber sido enviado al frente, afirmó: “En el mundo, muchas personas siguen perdiendo la vida a causa de invasiones y otros conflictos. [...] Nuestro país tiene la responsabilidad de transmitir al mundo el valor de la paz. [...] Nosotros, los familiares de las víctimas, legaremos a las generaciones futuras la importancia de la paz y la tragedia de la guerra”.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]