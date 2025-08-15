El ministro de Agricultura de Japón, Koizumi Shinjirō, visita el santuario de Yasukuni

Noticias

Tokio, 15 de agosto (Jiji Press)—El ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón, Koizumi Shinjirō, visitó el viernes el santuario de Yasukuni, en Tokio, con motivo del 80.º aniversario de la rendición del país en la Segunda Guerra Mundial.

Por su parte, el primer ministro Ishiba Shigeru realizó una ofrenda ritual tamagushi al santuario sintoísta en calidad de presidente del gobernante Partido Liberal Democrático, aunque se abstuvo de acudir en persona. El pago de la ofrenda se efectuó a través de un representante.

Con la visita de Koizumi, ya son seis años consecutivos en los que un miembro del Gabinete acude al santuario en el aniversario del fin del conflicto.

Ubicado en el distrito de Chiyoda, en la capital japonesa, el santuario es considerado por países vecinos como China y Corea del Sur un símbolo del militarismo japonés del pasado, ya que en él se rinde culto tanto a criminales de guerra de Clase A como a otros soldados caídos en distintas contiendas.

Es la primera vez que se confirma la visita de un ministro del Gabinete de Ishiba a Yasukuni en una ocasión especial —incluidos los festivales de primavera y otoño, así como el aniversario del final de la guerra— desde que el actual primer ministro asumió el cargo en octubre de 2024.

