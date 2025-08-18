Japón creará un sistema para acelerar el reconocimiento de daños por catástrofe natural

Noticias

Tokio, 17 de agosto (Jiji Press)—La Oficina del Gabinete de Japón creará un sistema de registro para empleados de los gobiernos locales con una amplia experiencia en la evaluación y reconocimiento de daños sufridos por las viviendas en caso de desastre y la emisión de certificados al respecto.

El objetivo del sistema es poder enviar rápidamente a estas personas a las zonas afectadas tan pronto como ocurra una catástrofe.

La agencia del Gobierno central ha solicitado a las prefecturas y municipios que seleccionen a los empleados que serán inscritos en el sistema. Se prevé que la selección se complete en todo el país a finales de este mes.

La idea de crear este sistema de registro surgió después de que la evaluación de daños y la emisión de certificados tras el potente terremoto de enero de 2024 en la península de Noto, en la prefectura de Ishikawa, transcurriera sin contratiempos en las zonas donde había personal con amplia experiencia en este tipo de tareas administrativas.

La responsabilidad de elegir al personal a registrar recae en los gobernadores prefecturales y los alcaldes municipales.

