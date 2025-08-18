El filme ‘Tabi to Hibi’, de Miyake Shō, recibe el Gran Premio del Festival de Cine de Locarno

Noticias

París, 16 de agosto (Jiji Press)—La película Tabi to Hibi (cuyo título en inglés es Two Seasons, Two Strangers), del director de cine japonés Miyake Shō, recibió el sábado el máximo galardón en la competición internacional del 78.º Festival de Cine de Locarno.

Miyake, que tiene 41 años, recibió el Pardo d’Oro, o Leopardo de Oro, en una ceremonia celebrada en Locarno, en el sur de Suiza, el sábado. Es la primera vez que una película japonesa recibe este galardón desde 2007, cuando Ai no Yokan (The Rebirth), dirigida por Kobayashi Masahito, recibió el mismo premio.

En Tabi to Hibi, una dramaturga que sufre un bloqueo logra ver su vida desde una nueva perspectiva a raíz de un encuentro durante un viaje. La actriz surcoreana Shim Eun-kyung interpreta el papel de la dramaturga. El actor japonés Tsutsumi Shin’ichi y la actriz japonesa Kawai Yumi también aparecen en este filme.

La película llegará a los cines en Japón en noviembre.

