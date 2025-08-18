(Vídeo) El festival Fukagawa Hachiman se celebra bajo un calor sofocante

Noticias

El festival Fukagawa Hachiman, uno de los tres grandes matsuri de Edo, antiguo nombre del actual Tokio, y celebración anual del santuario Tomioka Hachimangū, se celebró el 17 de agosto en el distrito Kōtō de la capital. Fue la primera vez en siete años, tras la pandemia de la COVID-19, que los participantes pudieron cargar sobre sus hombros el ninomiya mikoshi, un santuario portátil que pesa dos toneladas. Bajo el calor sofocante, los porteadores avanzaron empapados en agua mientras gritaban “Wasshoi, wasshoi”.

Copyright(c) JIJI PRESS LTD., All Rights Reserved.