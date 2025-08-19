Dos bomberos fallecen en un incendio ocurrido en una famosa zona de ocio de Osaka

Noticias

Osaka, 18 de agosto (Jiji Press)—El 18 de agosto, un poco antes de las diez de la mañana, se produjo un incendio en un edificio de uso mixto del distrito de ocio de Minami de la ciudad Osaka. Según la Policía de la Prefectura de Osaka y el Departamento de Bomberos de la ciudad, dos bomberos perdieron la vida

Los fallecidos fueron identificados como Mori Takashi, de 55 años, y Nagatomo Mitsunari, de 22. Ambos habían accedido al edificio de siete plantas junto a otro compañero y se dirigían a los pisos superiores. Uno de ellos logró escapar, pero los otros dos quedaron atrapados y fueron hallados posteriormente en la sexta planta.

Otros cuatro bomberos en la veintena y la treintena, y una mujer en la veitena fueron trasladados al hospital tras inhalar humo, aunque sus vidas no corren peligro.

El incendio destruyo unos 100 metros cuadrados de dos edificios de siete y cinco pisos situados cerca del puente Ebisu, sobre el río Dōtonbori, una zona muy concurrida. Un total de 65 vehículos de bomberos y otros equipos de emergencia acudieron al lugar, y las llamas fueron extinguidas unas nueve horas después.

En junio de 2023, durante una inspección de los dos edificios siniestrados, se detectaron seis infracciones de la Ley de Prevención de Incendios, entre ellas la falta de simulacros de evacuación y deficiencias en la instalación de alarmas contra incendios. Tras la notificación, algunas de ellas fueron corregidas.

El alcalde de Osaka, Yokoyama Hideyuki, declaró ante la prensa: “Que un miembro del cuerpo de bomberos pierda la vida es una tragedia irreparable. Expreso mis más sinceras condolencias. Queremos esclarecer las causas y circunstancias del incidente para evitar que se repita en el futuro”. Según Yokoyama, los dos bomberos fallecidos pudieron haber quedado atrapados debido a un derrumbe ocurrido dentro del edificio durante las labores de extinción.

El Departamento de Bomberos de Osaka emitió un comunicado en el que señaló: “Para que algo así no vuelva a ocurrir, estableceremos un comité de investigación de accidentes dentro del cuerpo de bomberos y llevaremos a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer las causas”.

