SoftBank invertirá 2.000 millones de dólares en Intel

Washington/Silicon Valley, 18 de agosto (Jiji Press)—SoftBank Group Corp. anunció el lunes que invertirá 2.000 millones de dólares en Intel Corp. para promover la innovación en el campo de los semiconductores en los Estados Unidos.

El inversor tecnológico japonés pagará 23 dólares por cada acción ordinaria de Intel.

“Esta inversión estratégica refleja nuestra convicción de que la fabricación y el suministro de semiconductores avanzados se expandirán aún más en Estados Unidos, con Intel desempeñando un papel fundamental”, afirmó en un comunicado Son Masayoshi, presidente y director ejecutivo de SoftBank.

“Aprecio la confianza que (Son) ha depositado en Intel con esta inversión”, declaró Lip-Bu Tan, director ejecutivo de Intel.

Esta inversión llega en un momento en el que el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump mantiene conversaciones para adquirir una participación del 10 % en el atribulado fabricante de semiconductores, en una operación estimada en 10.500 millones de dólares, según informaron medios estadounidenses.

