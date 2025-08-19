Japón contribuirá a garantizar la seguridad de Ucrania
Tokio, 19 de agosto (Jiji Press)—El primer ministro Ishiba Shigeru anunció el martes que Japón participará en la provisión de garantías de seguridad a Ucrania para disuadir a Rusia de poner en marcha otra invasión.
“Debatiremos a fondo qué puede y debe hacer nuestro país, también en términos legales y de capacidades, y cumpliremos con el papel que nos corresponda”, señaló Ishiba a los medios de comunicación en la oficina del primer ministro en Tokio.
Ishiba subrayó la necesidad de un alto el fuego temprano en Ucrania. “Alcanzar la paz llevará tiempo. [...] Debemos poner fin a la matanza de personas inocentes mediante un alto el fuego lo antes posible”, afirmó.
Sus declaraciones se produjeron después de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunciara el lunes que 30 países, incluido Japón, participarán en la oferta de garantías de seguridad para Ucrania.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]