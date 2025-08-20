Putin publica un comunicado sobre el ataque de la Unión Soviética contra Japón en la Segunda Guerra Mundial

Noticias

Tokio, 19 de agosto (Jiji Press)—El presidente ruso, Vladímir Putin, ha publicado un comunicado con motivo del 80.º aniversario del ataque soviético contra la que entonces era una isla japonesa después de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial.

Según la agencia de noticias estatal de Rusia Tass, el comunicado fue leído el lunes en una ceremonia en la que se inauguró un monumento en la isla de Shumshu, situada en el extremo noreste de las islas Kuriles.

En esta declaración, Putin afirmó que la Unión Soviética cumplió con su deber como una de la potencias Aliadas al atacar Japón, y señaló que sencillamente se siguió un acuerdo alcanzado en la Conferencia de Yalta con Estados Unidos y Gran Bretaña. En ese momento, Japón y la Unión Soviética tenían un tratado bilateral de neutralidad.

Putin, que describió dicho ataque como la liberación de las islas Kuriles, añadió que fue el último episodio decisivo de la Segunda Guerra Mundial.

La Unión Soviética se hizo con el control de estas islas, incluyendo cuatro en el extremo suroeste, cuya soberanía reclama Japón, el 5 de septiembre de 1945.

