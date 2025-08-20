La empresa JPYC emitirá la primera criptomoneda estable de Japón en otoño
Tokio, 20 de agosto (Jiji Press)—La empresa tecnofinanciera japonesa JPYC Inc. anunció que este otoño, como muy pronto, comenzará a emitir la primera criptomoneda estable (stablecoin) —un tipo de criptoactivo— del país.
La empresa, con sede en Tokio, fue aprobada el lunes por la Agencia de Servicios Financieros como proveedor de servicios de transferencia de fondos, obteniendo la autorización para emitir criptomonedas estables. La compañía espera que su criptomoneda se utilice en transferencias internacionales de dinero entre particulares y en pagos corporativos.
“Queremos que gente de todo el mundo use el yen japonés a través de nuestra criptomoneda estable”, declaró Okabe Noritaka, director ejecutivo de JPYC, en una rueda de prensa celebrada el martes. Asimismo, afirmó que su empresa pretende emitir un billón de yenes en dicha criptomoneda a lo largo de tres años.
JPYC fija el límite máximo de emisión en el equivalente a 1 millón de yenes en criptomoneda estable por cliente y por día hábil. No existe límite en la cantidad que se puede transferir o mantener en posesión. Las comisiones por transferencia y emisión son gratuitas.
Las criptomonedas estables son una forma de pago electrónico que utiliza la tecnología blockchain. A diferencia de otros criptoactivos, las criptomonedas estables están respaldadas por moneda de curso legal o bonos del Estado y están vinculadas uno a uno con una divisa específica. Esto permite realizar pagos y transferencias de dinero de forma rápida y a bajo costo.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]