Un japonés, sospechoso de haber encargado el asesinato de dos compatriotas en Manila
Manila, 19 de agosto (Jiji Press)—La policía de Filipinas declaró el martes que considera altamente probable que un ciudadano japonés, residente en Japón, ordenara el asesinato de otros dos hombres japoneses en Manila, la semana pasada.
Según indicaron las autoridades en rueda de prensa, se cree que ese ciudadano japonés contrató a dos hombres filipinos, que fueron detenidos el lunes, para matar a dos hombres japoneses debido a ciertos problemas financieros que existían entre ellos.
Los sospechosos detenidos habían recibido una recompensa de 9 millones de pesos filipinos, cerca de 23 millones de yenes, con un pago inicial de 10.000 pesos.
Según la policía y otras fuentes, los asesinatos los habría llevado a cabo Albert Manabat, de 50 años. Su hermano Abel Manabat, guía turístico de 62 años, también fue detenido.
Se cree que el ciudadano japonés que encargó los asesinatos había visitado Filipinas recientemente. Abel actuó como conductor para él durante un viaje, y el japonés le pidió que matara a los dos hombres.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]