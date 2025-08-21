Japón ordenaría la evacuación de unas 520.000 personas en caso de alerta por megaterremoto en la fosa de Nankai

Noticias

Tokio, 20 de agosto (Jiji Press)—Un estudio del Gobierno de Japón publicado el miércoles sugiere que más de 520.000 personas serían instadas a evacuar durante una semana si se emite una alerta por un posible megaterremoto en la fosa de Nankai, frente a la costa del Pacífico del país.

Esta cifra supera el número total de evacuados después del Gran Terremoto del Este de Japón de marzo de 2011 y el posterior desastre nuclear en la central de Fukushima Dai-ichi, que fue de 470.000 personas.

La encuesta, que se llevó a cabo entre junio y agosto, estuvo dirigida a 707 municipios de 29 prefecturas que el Gobierno ha designado como “zonas de promoción de medidas de prevención de desastres” en relación con el terremoto de la fosa de Nankai.

Dado que se prevé que un tsunami alcance algunas áreas en cuestión de minutos después del un megaterremoto en la fosa de Nankai, el Gobierno ha pedido a los municipios que designen áreas sujetas a evacuación preventiva.

Estas áreas designadas se dividen en dos tipos: aquellas en las que todos los residentes deben evacuar con antelación y aquellas que solo afectan a los residentes que necesitan más tiempo para desplazarse, como las personas de edad avanzada.

En el estudio se constató que 130 municipios en 16 prefecturas, desde Chiba hasta Kagoshima, habían realizado tal designación. El número de personas consideradas objeto de evacuación preventiva en las áreas designadas superaba las 520.000: de ellas, unas 245.600 correspondían a toda la población residente en determinadas zonas, mientras que unas 274.800 eran personas que requieren atención especial.

La prefectura con mayor número de personas sujetas a evacuación preventiva era Kōchi, con unas 92.100, seguida de Miyazaki, con unas 79.900, y Shizuoka, con unas 70.200.

