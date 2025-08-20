El primer ministro Ishiba revela una nueva iniciativa económica al comienzo de la TICAD 9

Noticias

Yokohama, 20 de agosto (Jiji Press)—El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, reveló una nueva iniciativa económica regional al comienzo de la 9.ª Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África (TICAD 9, por sus siglas en inglés), que se celebra desde el miércoles en Yokohama, en la prefectura de Kanagawa.

En la ceremonia de inauguración de esta reunión de alto nivel, que se celebrará durante tres días, Ishiba, que copreside la conferencia, propuso esta iniciativa diseñada para reforzar los lazos económicos entre el continente y las regiones que lo conectan con la India.

Asimismo, anunció que los sectores público y privado de Japón colaborarán para aumentar las inversiones en África.

“De aquí en adelante será una época en la que las soluciones generadas en África contribuyan a la sociedad global, incluido Japón. [...] Japón espera mantener relaciones de confianza con el continente, proporcionándose mutuamente soluciones”, declaró Ishiba.

“Afrontemos juntos, Japón y los líderes de los países africanos reunidos aquí, los desafíos a los que se enfrentan el mundo y África, dialogando sobre medios innovadores para resolverlos”, añadió.

