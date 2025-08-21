Sharp crea “Poketomo”, un robot con IA que charla con el usuario
NoticiasTecnología Economía
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Tokio, 20 de agosto (Jiji Press)—Sharp Co. anunció el miércoles que ha desarrollado un robot del tamaño de la palma de una mano equipado con inteligencia artificial para ofrecer conversación. El robot ha sido bautizado como “Poketomo”.
Poketomo, que ha sido diseñado para caber en el bolsillo del usuario, mide unos 12 centímetros de alto y pesa unos 200 gramos. Su aspecto está inspirado en el de una suricata.
El robot, que cuenta con una cámara integrada, graba los lugares que ha visto junto al usuario y guarda automáticamente un registro, lo que le permite conversar sobre recuerdos pasados basándose en conversaciones previas, mientras utiliza gestos.
Poketomo comprenderá mejor a su usuario cuanto más tiempo pasen juntos. Puede ofrecer palabras de apoyo o animar al usuario. Los usuarios también podrán interactuar con el robot mediante texto utilizando una aplicación para teléfonos inteligentes.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]